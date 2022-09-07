Левандовски открыл счёт мячам за «Барселону» в Лиге чемпионов

Свою очередную, рекордную, 27-ю кампанию в Лиге чемпионов каталонская «Барселона» начала с матча с самым скромным соперником по группе - чешской «Викторией».

Счет в этом матче был открыт уже на тринадцатой минуте, это сделал Франк Кесси, а вот второй гол «Барселоны» забил, конечно же, Роберт Левандовски, который получает истинное удовольствие от игры за свой новый клуб и видно это невооруженным взглядом.

Для него это был первый гол за «Барселону» в Лиге чемпионов - и, вне всяких сомнений, первый из многих будущих.

Следить за событиями матча между «Барселоной» и «Викторией» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.