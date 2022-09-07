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Лига чемпионов

Левандовски открыл счёт мячам за «Барселону» в Лиге чемпионов

 
07 Сентября 2022 • 22:43 Комментировать
Барселона
5:1
Виктория Пльзень
1 1.43 X 5.20 2 5.30
2-й тайм

Свою очередную, рекордную, 27-ю кампанию в Лиге чемпионов каталонская «Барселона» начала с матча с самым скромным соперником по группе - чешской «Викторией».

Счет в этом матче был открыт уже на тринадцатой минуте, это сделал Франк Кесси, а вот второй гол «Барселоны» забил, конечно же, Роберт Левандовски, который получает истинное удовольствие от игры за свой новый клуб и видно это невооруженным взглядом.

Для него это был первый гол за «Барселону» в Лиге чемпионов - и, вне всяких сомнений, первый из многих будущих.  

Следить за событиями матча между «Барселоной» и «Викторией» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
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БАРСЕЛОНА ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ
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окончен Айнтрахт Фр 0:3 Спортинг Л 5.40 4.80 1.45
окончен Аякс 4:0 Рейнджерс
Идет 83 минута Барселона 5:1 Виктория Пльзень 1.43 5.20 5.30
Идет 86 минута Брюгге 1:0 Байер Л 1.40 5.30 5.60
Идет 86 минута Тоттенхэм 2:0 Марсель 1.50 4.50 6.40
Идет 83 минута Атлетико М 0:0 Порту 2.20 3.75 2.75
Идет 85 минута Интер Милан 0:2 Бавария 2.70 4.00 2.17
Идет 85 минута Наполи 4:1 Ливерпуль 5.40 5.10 1.43
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