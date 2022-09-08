Левандовски опередил Бензема и вышел на третье место в списке бомбардиров Лиги чемпионов за все времена

Свою очередную кампанию в Лиге чемпионов каталонская «Барселона» начала с матча с самым скромным соперником по группе - чешской «Викторией». Польский нападающий Роберт Левандовски, который получает истинное удовольствие от игры за свой новый клуб и видно это невооруженным взглядом, забил три мяча и стал, таким образом, автором первого хет-трика в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

В общей сложности это был уже шестой хет-трик Левандовски в Лиге чемпионов - по этому показателю он уступает только Лионелю Месси и Криштиану Роналду, у которых по восемь хет-триков. Также только им Роберт уступает по общему количеству голов в Лиге чемпионов - теперь у него их 88, и он вышел на третье место благодаря хет-трику, опередив Карима Бензема, у которого остаются 86 мячей. У Роналду - 141 гол, у Месси - 126.