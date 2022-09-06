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Лига чемпионов

Хави назвал двух тренеров, которых считает примерами для подражания

 
06 Сентября 2022 • 15:04 Комментировать
Барселона
...
Виктория Пльзень
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07.09 22:00

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, чей пример вдохновляет его на тренерские свершения.

«Два тренера, от которых я многое перенял, – Пеп Гвардиола и Луис Энрике. Думаю, обоих можно внести в число пяти лучших тренеров мира прямо сейчас. Команда учится на опыте былых лет, и, надеюсь, мы сможем повторить некоторые подвиги времён Гвардиолы и Энрике в «Барселоне», – заявил Хави перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов против чешской «Виктории» Пльзень, который состоится в среду.

В одной группе с «Барселоной» также выступают мюнхенская «Бавария» и миланский «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хосеп Гвардиола Хави Эрнандес Луис Энрике
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БАРСЕЛОНА ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ
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