Хави назвал двух тренеров, которых считает примерами для подражания

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, чей пример вдохновляет его на тренерские свершения.

«Два тренера, от которых я многое перенял, – Пеп Гвардиола и Луис Энрике. Думаю, обоих можно внести в число пяти лучших тренеров мира прямо сейчас. Команда учится на опыте былых лет, и, надеюсь, мы сможем повторить некоторые подвиги времён Гвардиолы и Энрике в «Барселоне», – заявил Хави перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов против чешской «Виктории» Пльзень, который состоится в среду.

В одной группе с «Барселоной» также выступают мюнхенская «Бавария» и миланский «Интер».