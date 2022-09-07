Кесси забил самый быстрый гол для дебютанта «Барселоны» в Лиге чемпионов

Свою очередную, рекордную, 27-ю кампанию в Лиге чемпионов каталонская «Барселона» начала с матча с самым скромным соперником по группе - чешской «Викторией». Счет в этом матче был открыт уже на тринадцатой минуте, причем сделал это игрок, который дебютировал за команду в матче Лиги чемпионов - Франк Кесси.

Он стал самым быстрым автором гола для игрока, проводящего первый матч за «Барселону» в Лиге чемпионов за всю историю клуба. Прежний рекорд принадлежал Серхио Бускетсу, который в октябре 2008-го года забил «Базелю» на 15-й минуте матча.

Следить за событиями матча между «Барселоной» и «Викторией» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.