«Никакой эйфории»: Хави высказался о старте «Барселоны» в ЛЧ

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал крупную победу над чешской «Викторией» в матче стартового тура группового раунда Лиги чемпионов. «Сине-гранатовые» на своем поле выиграли со счетом 5:1.

«Такие победы придают уверенности и улучшают моральное состояние команды. Игроки уедут домой, зная, что провели отличный матч. При этом наша группа достаточно сложна, поэтому для эйфории нет места. Это всего лишь три балла», - передает слова испанского специалиста пресс-служба УЕФА.

Во втором туре «Барселона» сыграет на выезде против мюнхенской «Баварии». Поединок состоится во вторник, 13 сентября.