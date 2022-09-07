Тер Штеген вышел на четвёртое место среди вратарей «Барселоны» по количеству матчей за клуб

Свою очередную, рекордную, 27-ю кампанию в Лиге чемпионов каталонская «Барселона» начала с матча с самым скромным соперником по группе - чешской «Викторией».

Этот матч стал 332-м в составе «Барселоны» с учетом всех турниров для Марк-Андре тер Штегена - немецкого кипера каталонского суперклуба. По этому показателю он вышел на четвертое место в истории клуба.

Лидирует в топе Виктор Вальдес - 535 игр, второй - Андони Субисаррета, 410 игр за «Барселону», третьим идет Антони Рамальетс, 387 матчей, а тер Штеген сегодня опередил Сальвадора Садурни, у которого 331 матч за «Барселону».

Следить за событиями матча между «Барселоной» и «Викторией» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.