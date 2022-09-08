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Лига чемпионов

Левандовски рассказал, кому посвятил свой хет-трик в ЛЧ

 
08 Сентября 2022 • 06:53 Комментировать
Барселона
5:1
Виктория Пльзень
окончен

Звездный нападающий Роберт Левандовски, выступающий за каталонскую «Барселону», высказался о своем хет-трике во вчерашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против чешской «Виктории».

«Сегодня день рождения моей супруги, так что все свои голы посвящаю ей. Она находилась на «Камп Ноу», для меня это очень важно», - передает слова нападающего пресс-служба УЕФА.

Напомним, что «сине-гранатовые» отпраздновали разгромную победу со счетом 5:1

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов подопечные Хави Эрнандеса на выезде встретятся с бывшим клубом Левандовски – мюнхенской «Баварией».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
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