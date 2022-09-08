Тренер «Виктории» восхищён игрой Левандовски

Главный тренер чешской «Виктории» Михал Билек выразил восхищение игрой нападающего каталонской «Барселоны» Роберта Левандовски в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. В прошедшем поединке поляк отметился тремя забитыми мячами.

«Роберт продемонстрировал высочайший класс. У него феноменальный навык завершения атак. Он практически всегда находит идеальное место в штрафной. Левандовски абсолютно заслуженно считают одним из лучших нападающих мирового футбола», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что «Виктория» разгромно проиграла на «Камп Ноу» со счетом 1:5.