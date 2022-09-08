Хави оценил игру Левандовски в матче с «Викторией»

В рамках первого тура групповой стадии Лиги чемпионов каталонская «Барселона» на своем поле разгромно победила чешскую «Викторию» со счетом 5:1. Тремя голами в прошедшей встрече отметился польский нападающий Роберт Левандовски.

Главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес оценил выступление форварда во вчерашнем матче.

«Для меня он является лучшим форвардом Европы. Роберт предлагает в атаке очень много вариантов. Левандовски сделал хет-трик, но при этом очень хорошо поработал на команду. Он хочет забивать как можно больше голов, Роберт ненасытен в этом. Потрясающий игрок», - передает слова Хави пресс-служба УЕФА.

Во втором туре «Барса» сыграет с «Баварией». Матч пройдет 13 сентября.