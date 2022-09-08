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Лига чемпионов

Тренер «Виктории» - о разгроме от «Барселоны»: «Это полезный опыт для нас»

 
08 Сентября 2022 • 08:03 Комментировать
Барселона
5:1
Виктория Пльзень
окончен

Чешская «Виктория» неудачно стартовала в групповом раунде Лиги чемпионов, потерпев разгромное поражение от каталонской «Барселоны» со счетом 1:5. Наставник команды Михал Билек прокомментировал этот результат.

«Знали, что нам предстоит тяжелый матч. Парни сделали все возможное, но этого не хватило. Соперник продемонстрировал отличные действия во всех аспектах. Мы же старались и имели пару моментов. Это полезный опыт для «Виктории», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

В следующем туре групповой стадии чешский коллектив на домашнем стадионе примет миланский «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Виктория Пльзень Михал Билек
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