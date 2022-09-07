Тренер «Виктории» знает, как будет играть «Барселона»

Рулевой чешской «Виктории» Михал Билек высказался о предстоящем поединке против каталонской «Барселоны» в рамках стартового тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Мы все знаем, каким классом обладает «Барселона». Это очень хорошая команда, которая фантастически усилилась в летнее трансферное окно. У них в нападении очень сильные футболисты. Я знаю, как они будут играть против нас», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

«Барселона» примет «Викторию» на «Камп Ноу» сегодня, 7 сентября. Начало – 22:00 по московскому времени.

В параллельном поединке «Бавария» встретится с «Интером».