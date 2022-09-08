Левандовски - первый игрок, который сделал хет-трик в Лиге чемпионов с тремя разными командами

Свою очередную, рекордную, 27-ю кампанию в Лиге чемпионов каталонская «Барселона» начала с матча с самым скромным соперником по группе - чешской «Викторией». Польский нападающий Роберт Левандовски, который получает истинное удовольствие от игры за свой новый клуб и видно это невооруженным взглядом, забил три мяча и стал, таким образом, автором первого хет-трика в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Это был уже шестой хет-трик Левандовски в Лиге чемпионов - по этому показателю он уступает только Лионелю Месси и Криштиану Роналду, у которых по восемь хет-триков. Но Левандовски - первый игрок, который сделал хет-трик в Лиге чемпионов в составе трех разных команд! У него получилось это с дортмундской «Боруссией», мюнхенской «Баварией», а теперь и с «Барселоной».