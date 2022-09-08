Хави нахваливает Дембеле, сравнивая его с Неймаром

«Барселона» начала свою кампанию в Лиге чемпионов с победы над чешской «Викторией», каталонский суперклуб забил пять мячей, и к двум из них приложил ногу великолепный в этом матче Усман Дембеле. Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес нахваливает Дембеле, сравнивая его с Неймаром.

- Он доволен, наслаждается игрой, он важен для команды. Он создает игру и делает разницу, отдает передачи, забивает голы. Я не хочу слишком нахваливать его, но его способности не уступают способностям Неймара. Надо лишь чуть больше бить по воротам и чуть чаще забивать, - цитирует Хави испанское издание Sport.