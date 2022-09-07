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Лига чемпионов

Гол Сане и автогол ДꞌАмброзио: «Бавария» без нервов разобралась с «Интером» на выезде

 
07 Сентября 2022 • 23:52 Комментировать (1)
Интер Милан
0:2
Бавария
окончен

Участники финала Лиги чемпионов-2010 встретились в первом туре группового этапа ЛЧ-2022/2023.

Протокол игры  
Интер Милан0:2Бавария
  25'Сане Лерой (0:1)
  66'Д'Амброзио Данило (0:2)
Онана АндреД'Амброзио ДанилоШкриньяр Милан 72' (Дармиан Маттео ( 72') Бастони Алессандро 72' (Де Врей Стефан ( 72') Дюмфрис Дензел 72' (Димарко Федерико ( 72'  90') Госенс РобинМхитарян ГенрихБрозович МарселоЧалханоглу Хакан 82' (Гальярдини Роберто ( 82') Мартинес ЛаутароДжеко Эдин 71' (Корреа Хоакин ( 71')
Запасные: Белланова РаульКордац АлексБарелла НиколоАслани КристьянАчерби ФранческоХанданович Самир
Нойер МануэльПавар БенжаменДе Лихт Маттайс  41' 75' (Упамекано Дайо ( 75') Эрнандес Люка 85' (Станишич Йосип ( 85') Альфонсо ДэвисКиммих ЙозуаЗабитцер Марсель 62' (Горецка Леон ( 62') Коман Кингсли 75' (Гнабри Серж ( 75') Мюллер ТомасСане Лерой 84' (Мусиала Джамал ( 84') Мане Садио
Запасные: Ульрайх СвенЧупо-Мотинг ЭрикМазрауи НуссерJohannes SchenkТель МатисГравенберх Райан
07 сентября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

Видео

Удар Мюллера под перекладину (видео). Лига чемпионов. Футбол
Удар Мюллера под перекладину (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:1. Гол Лероя Сане (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:1. Гол Лероя Сане (видео). Лига чемпионов. Футбол
Опасная атака гостей (видео). Лига чемпионов. Футбол
Опасная атака гостей (видео). Лига чемпионов. Футбол
Голевой момент Джеко (видео). Лига чемпионов. Футбол
Голевой момент Джеко (видео). Лига чемпионов. Футбол
Мяч попал в штангу ворот Онаны (видео). Лига чемпионов. Футбол
Мяч попал в штангу ворот Онаны (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:2. Автогол Данило Д'Амброзио (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:2. Автогол Данило Д'Амброзио (видео). Лига чемпионов. Футбол
Корреа бьет рядом со штангой (видео). Лига чемпионов. Футбол
Корреа бьет рядом со штангой (видео). Лига чемпионов. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол

«Интер» в прошлом сезоне оказался в плей-офф Лиги чемпионов впервые за десять лет, что может свидетельствовать о постепенном возвращении «нерадзурри» в когорту лидеров европейского футбола. Правда, вылетели тогда «чёрно-синие» сразу на стадии 1/8 финала, поэтому с большими выводами в отношении них лучше повременить. Ну а «Бавария» была далека от такого кризиса в Лиге чемпионов, регулярно преодолевала групповой этап и дважды за последнюю декаду лет поднимала знаменитый ушастый трофей над своей головой – в 2013 и 2020 годах. Однако в 2010 году мюнхенцы не смогли устоять в финале ЛЧ перед поймавшим свою звезду «Интером» Жозе Моуринью (0:2).

На самых первых минутах отчётного матча опорная зона «интеристов» дважды позволяла Киммиху пробивать с подступов к штрафной в правый нижний угол – оба раза в дело вступал Онана. Миланцы ответили подключением в месте правого инсайда Лаутаро Мартинеса, не попавшего в дальний угол. И тут же – шанс «Баварии». Онана неверно рассчитал ситуацию и выскочил далековато из ворот, хоть и не покинул штрафную. Коман оказался в острой позиции на правом полуфланге и исполнил парашют за спину вратарю соперника – хозяев спасло только то, что удар не пришёлся в створ. Спустя пару минут гости разыграли вроде как небрежную, но безошибочную комбинацию Дэвис – Сане – Мюллер, в завершение которой Томас ткнул мяч в правый угол, где со своей работой справился Онана.

«Бавария» играла первым номером, но «Интер» не выглядел беззубым и отмечался ответными выпадами. Дюмфрису нелегко было бить по уходившему за лицевую мячу, но он сделал это – мимо ворот. ДꞌАмброзио довольно плотно приложился со средней дистанции – мяч перекочевал в руки Нойера. Около двадцатой минуты немецкая команда всё-таки стала поджимать итальянскую, число ударов было приличным. По две попытки сделали Киммих и Мюллер – Онана держался, один раз ему пришлось творить красивый сэйв. Но Андре оказался не всемогущ. Сане, укротив кручёный заброс Киммиха, увёл мяч вправо от Онаны и снабдил им уже пустой створ (0:1).

В начале 37-й минуты район ворот «Интера» подвергся тройной угрозе: Дэвису помешал забить Онана, Забитцеру – рикошет, а Павару – неточность. Незадолго до этого «нерадзурри» подали пару угловых, и на одной из подач имел шанс Джеко – из-за оптического обмана казалось, что мяч летит в сторону ворот, но в реальности он ушёл на корнер далеко от створа. В общем, первый тайм остался за «Баварией», смотревшейся мощнее и проявлявшей свою атакующую силу заметно чаще. Симоне Индзаги поговорил в перерыве со своей командой, и на второй тайм она вышла с реваншистскими, если можно так сказать в данном случае, настроениями.

Визитёры не предотвратили удары из штрафной ДꞌАмброзио (выше) и Джеко (зафиксировал Нойер) в первую пятиминутку после перерыва. Однако перманентного давления на ворота мюнхенцев не сформировалось. Баварцы играли в нормальном для минимального счёта в свою пользу варианте, то есть включая и собственные атаки. Около отметки в час игры Коман сместился с правой стороны и запустил обводящий удар, скорректированный Шкриньяром за перекладину. Где-то к тому моменту запал «Интера» испарился, и мюнхенцы уже вернули себе позиционное преимущество. Мяч отскочил в руку Шкриньяру в его штрафной, но об умысле там речи не шло. Впрочем, баварцам пенальти и не требовался. Сане с Команом устроили великолепную стенку внутри штрафной с продвижением к воротам, и пытавшийся в отчаянии вынести мяч ДꞌАмброзио коленом подкинул его в сетку своих ворот (0:2).

«Интер» пребывал в подавленном состоянии и не мог организовать какой-то внятный футбол в своём исполнении из-за многочисленных потерь. Но разок Эрнандес проявил великодушие в своей штрафной и сам подарил мяч Гальярдини. Получивший от него сферу Корреа простил Нойера и всю «Баварию», иначе могла бы получиться интрижная концовка. Незадолго до этого Гнабри пробил чуть выше створа и упустил возможность сделать счёт крупным. Ещё почудил Онана, выпустивший мяч из своих рук в штангу. На последних минутах хозяева взбодрились, включили прессинг, стали перспективно убегать вперёд, но это не помогло им. Нанеся всего свыше 21 удара по воротам, мюнхенцы одержали уверенную победу на «Сан Сиро».

Кирилл Иванцов

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Интер Милан Бавария Лига Чемпионов
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Комментарии (1)
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slain
08 Сентября 2022 в 00:16
Интер в ЛЕ, с таким желанием в ЛЧ делать нечего...

ладно немцы, с таким составом могут себе позволить в полноги играть, но проигрывая, смотреть как к твоей штрафной буквально пешком подходят, взрываются на 10 секунд, и ты пропускаешь гол...
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окончен Барселона 5:1 Виктория Пльзень 1.43 5.20 5.30
окончен Брюгге 1:0 Байер Л 1.40 5.30 5.60
окончен Тоттенхэм 2:0 Марсель 1.50 4.50 6.40
окончен Атлетико М 2:1 Порту 2.20 3.75 2.75
окончен Интер Милан 0:2 Бавария 2.70 4.00 2.17
окончен Наполи 4:1 Ливерпуль 5.40 5.10 1.43
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