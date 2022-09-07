Онана выйдет в основе «Интера» на матч с Баварией

Голкипер «Интера» Андре Онана дебютирует за миланский клуб в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». Об этом в социальных сетях сообщает журналист Даниэле Мари.

Напомним, что в Серии А основным голкипером «Интера» остаётся Самир Ханданович. Тем не менее, главный тренер Симоне Индзаги принял решение выпустить на матч Лиги чемпионов с «Баварией» Онану.

Камерунский голкипер перебрался в миланский «Интер» летом на правах свободного агента из амстердамского «Аякса». Контракт Самира Хандановича с «нерадзурри» истекает в конце нынешнего сезона.