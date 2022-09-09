Фанаты «Баварии» дали прозвище Левандовски, ушедшему в «Барселону»

Фанаты мюнхенской «Баварии» негативно относятся к трансферу экс-нападающего команды Роберта Левандовски в каталонскую «Барселону».

Как сообщил инсайдер Кристофер Фальк, который посетил недавний поединок чемпиона Германии против миланского «Интера» в Лиге чемпионов (2:0), во время общения между собой болельщики называли польского бомбардира «наёмником».

Напомним, что «Бавария» и «Барселона» попали в одну группу Лиги чемпионов. Команды проведут очный матч во втором туре. Встреча состоится на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

Левандовски выступал за немецкий гранд с 2014 по 2022 год.