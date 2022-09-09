Кассано: «Бавария» слишком сильна, не стоит критиковать «Интер»

Бывший нападающий Антонио Кассано выступил в защиту «Интера».

Миланский гранд потерпел домашнее поражение от «Баварии» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов (0:2).

Кассано, известный своими скандальными заявлениями и нещадной критикой, в этот раз призвал не судить слишком строго о выступлении «Интера»: «Я слышу так много недовольства, так много критики в адрес тренера и игроков, но «Бавария» просто намного сильнее, они словно из другого вида спорта, – цитирует Кассано TMW. – Да, у «Интера» действительно есть проблемы, команда не очень хорошо играет, но «Бавария» входит в тройку лучших на данный момент. Индзаги и игроки сделали всё что могли», – считает экс-форвард сборной Италии.