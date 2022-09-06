Наставник «Интера» Индзаги высказался о предстоящей встрече с Мане и Левандовски в Лиге чемпионов

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги ответил на вопрос о звёздных игроках соперников по групповой стадии Лиги чемпионов.

«Нерадзурри» попали в одну группу к «Баварии», «Барселоне» и «Виктории» Пльзень, и пресса спросила у рулевого итальянского коллектива, что он думает о Садио Мане и Роберте Левандовски.

«Мы сталкивались с Мане совсем недавно, когда он выступал за «Ливерпуль». Садио – игрок с невероятной интенсивностью, он очень важен для своих команд. Левандовски – топ-форвард. Нам предстоит сыграть с ними четырежды за полтора месяца, и это будет захватывающе», – отметил Индзаги в преддверии матча первого тура с «Баварией».