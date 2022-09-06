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Лига чемпионов

Симоне Индзаги: «Нас ждёт встреча с одним из главных фаворитов Лиги чемпионов»

 
06 Сентября 2022 • 17:03 Комментировать
Интер Милан
...
Бавария
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07.09 22:00

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Баварией» в Лиге чемпионов. Матч пройдёт в среду в Милане.

«Завтра наши болельщики окажут нам серьёзную поддержку. Мы знаем нашего соперника, мы хотим реабилитироваться после поражения в дерби от «Милана». Мы попали в очень сложную группу – более сложную, чем в прошлом сезоне. Что касается «Баварии», то эта команда определённо входит в число трёх-четырёх главных претендентов на победу в Лиге чемпионов», – заявил на пресс-конференции итальянский специалист.

В одной группе с «нерадзурри» также сыграют «Барселона» и чешская «Виктория» Пльзень.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бавария Симоне Индзаги Лига Чемпионов
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ИНТЕР МИЛАН БАВАРИЯ
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