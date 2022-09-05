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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кан: «Коман – один из лучших футболистов мира»

 
05 Сентября 2022 • 12:49 Комментировать
Интер Милан
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Бавария
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07.09 22:00

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан похвалил полузащитника Кингсли Комана, который недавно продлил контракт с мюнхенским клубом до 2027 года. Напомним, что француз перебрался в Германию летом 2015 года из туринского «Ювентуса».

«Я счастлив тем, какого прогресса Коман достиг в последние годы. Это игрок мирового класса и любимчик болельщиков. Он один из самых лучших и быстрых футболистов планеты. Также я считаю его одним из лучших дриблёров, который всегда угрожает чужим воротам», – заявил Кан в интервью Kicker.

В новом сезоне Коман отметился одним голом и двумя ассистами в трёх поединках немецкой Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Кингсли Коман
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ИНТЕР МИЛАН БАВАРИЯ
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