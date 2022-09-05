Кан: «Коман – один из лучших футболистов мира»

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан похвалил полузащитника Кингсли Комана, который недавно продлил контракт с мюнхенским клубом до 2027 года. Напомним, что француз перебрался в Германию летом 2015 года из туринского «Ювентуса».

«Я счастлив тем, какого прогресса Коман достиг в последние годы. Это игрок мирового класса и любимчик болельщиков. Он один из самых лучших и быстрых футболистов планеты. Также я считаю его одним из лучших дриблёров, который всегда угрожает чужим воротам», – заявил Кан в интервью Kicker.

В новом сезоне Коман отметился одним голом и двумя ассистами в трёх поединках немецкой Бундеслиги.