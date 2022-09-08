Нагельсманн оценил победу «Баварии» над «Интером»

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» на выезде победила миланский «Интер» со счетом 2:0. Своим мнением по поединку поделился главный тренер немецкого гранда Юлиан Нагельсманн.

«Доволен игрой команды. Игроки показывали хорошую интенсивность в течение всех 90 минут. «Бавария» вполне заслуженно победила «Интер». Для нас важно начать турнир с трех набранных баллов», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

В рамках второго тура подопечные Нагельсманна на своем поле примут каталонскую «Барселону», а «Интер» на выезде встретится с чешской «Викторией».