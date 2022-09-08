Джеко: «Бавария» сейчас сильнее «Интера»

Центрфорвард миланского «Интера» Эдин Джеко прокомментировал поражений своей команды от мюнхенской «Баварии» (0:2) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Сейчас «Бавария» объективно сильнее «Интера». Такой соперник наказывает на любую оплошность. Я не расстраиваюсь, ведь знаю, насколько мы можем быть хороши. «Интер» еще не набрал 100-процентную форму. Эта неудача лишь указывает на то, что нам нужно совершенствоваться», - передает слова боснийского нападающего пресс-служба УЕФА.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» на выезде сыграет против «Виктории».