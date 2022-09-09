Моратти: «Интер» не мог тягаться с «Баварией»

Свои выступления в очередном розыгрыше Лиги чемпионов миланский «Интер» начал с поражения в домашнем матче, пропустив два безответных гола от местной «Баварии». За матчем внимательно следил бывший президент клуба Массимо Моратти, который прокомментировал события прошедшей игры.

- Я увидел очень, очень сильную «Баварию», в то время как «Интер» выглядел неготовым к таким матчам. Это надо исправлять. Паниковать не стоит - в чемпионате все идет неплохо, а в Лиге чемпионов еще есть матчи. Мы проиграли фавориту группы, - цитирует слова Моратти итальянское новостное агентство ITASportPress.