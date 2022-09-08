Госенс: «Интеру» противостояла великая команда»

Защитник миланского «Интера» Робин Госенс поделился впечатлениями от встречи с мюнхенской «Баварией» в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов. «Нерадзурри» потерпели домашнее поражение со счетом 0:2.

«После первого тайма мы поговорили в раздевалке и в начале второй половины неплохо провели 15 минут. Если бы смогли забить гол, все могло сложиться по-другому. Но у нас не получилось, и соперник упрочил свое преимущество. «Интеру» противостояла великая команда, одна из лучших в мире», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Во втором туре «Интер» на выезде сыграет против чешской «Виктории».