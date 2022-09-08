Капелло назвал причины поражения «Интера» в матче с «Баварией»

Известный итальянский специалист Фабио Капелло, поработавший в сборной России и многих европейских клубах, отреагировал на результат матча между миланским «Интером» и мюнхенской «Баварией» в Лиге чемпионов. «Нерадзурри» на своем поле проиграли со счетом 0:2.

«Бавария» были быстрее «Интера» в два раза. Мюнхенцы хорошо доставляли матч по вертикали каждый раз, как только его получали в свое владение.

Команда Индзаги была очень медленной в этом матче. Совершенно другой уровень. «Интеру» нужно извлечь урок из поражения», - передает слова Фабио пресс-служба УЕФА.

Во втором туре «Интер» сыграет против «Виктории», а «Бавария» встретится с «Барселоной».