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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Маротта: «Клубам АПЛ гораздо проще, чем представителям Серии А»

 
08 Сентября 2022 • 23:00 Комментировать
Интер Милан
0:2
Бавария
окончен

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о преимуществе английских клубов в футбольном мире.

По словам Маротты, Английская премьер-лига доминирует в футболе благодаря неограниченным финансовым возможностям местных грандов.

«Мы знаем, что Премьер-лига – крупнейший бренд в современном футболе, в то время как лишь несколько клубов Бундеслиги и Ла Лиги могут позволить себе тратить деньги, необходимые для подписания величайших футболистов. В Италии сделать это гораздо труднее, но это не должно служить для нас оправданием. В среду мы проиграли «Баварии», которая на данный момент просто лучше «Интера», – заявил гендиректор «нерадзурри».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бавария Серия А Английская Премьер-лига
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