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Лига чемпионов

Нагельсман рассказал, чего «Баварии» ждать от матча с «Интером»

 
07 Сентября 2022 • 00:19 Комментировать
Интер Милан
...
Бавария
1 3.90 X 4.10 2 1.82
Через 21 ч. 2 мин.

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман поделился ожиданиями от игры первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером». Встреча состоится 7 сентября, в 22:00 по московскому времени на стадионе миланской команды.

«Интер» - очень опасная команда. У нее есть отличный тренер, а игроки клуба имеют немало великолепных игроков. Ромелу Лукаку травмирован, но есть Эдин Джеко, который в дерби с «Миланом», выйдя на замену, показал, на что способен. Думаю, что они не дадут нам много пространства на поле. Но уверен, что Садио Мане поможет нам показать в гостях достойный футбол. Он не лидер, но этот игрок обладает великолепным характером и может повести за собой «Баварию». В этом нет сомнений», - приводит слова специалиста портал Get German Football News.

В минувшем туре национального первенства и «Интер», и «Бавария» потеряли очки в своих матчах. Итальянский клуб в Серии А проиграл в миланском дерби «Милану» (2:3), а «Бавария» на выезде не смогла одолеть «Унион» (1:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бавария Серия А Юлиан Нагельсман
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ИНТЕР МИЛАН БАВАРИЯ
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07.09  22:00 Тоттенхэм ... Марсель 1.50 4.40 6.50
07.09  22:00 Атлетико М ... Порту 1.80 3.45 4.70
07.09  22:00 Интер Милан ... Бавария 3.90 4.10 1.82
07.09  22:00 Наполи ... Ливерпуль 3.60 3.80 1.95
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