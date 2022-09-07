Нагельсман рассказал, чего «Баварии» ждать от матча с «Интером»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман поделился ожиданиями от игры первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером». Встреча состоится 7 сентября, в 22:00 по московскому времени на стадионе миланской команды.

«Интер» - очень опасная команда. У нее есть отличный тренер, а игроки клуба имеют немало великолепных игроков. Ромелу Лукаку травмирован, но есть Эдин Джеко, который в дерби с «Миланом», выйдя на замену, показал, на что способен. Думаю, что они не дадут нам много пространства на поле. Но уверен, что Садио Мане поможет нам показать в гостях достойный футбол. Он не лидер, но этот игрок обладает великолепным характером и может повести за собой «Баварию». В этом нет сомнений», - приводит слова специалиста портал Get German Football News.

В минувшем туре национального первенства и «Интер», и «Бавария» потеряли очки в своих матчах. Итальянский клуб в Серии А проиграл в миланском дерби «Милану» (2:3), а «Бавария» на выезде не смогла одолеть «Унион» (1:1).