Онана установил рекорд для голкиперов «Интера» в Лиге чемпионов

Миланский «Интер» начал свои выступления в очередном розыгрыше Лиги чемпионов с матча с «Баварией», однако из Мюнхена вернулся несолоно хлебавши - очков там заработать не удалось, немцы забили два безответных мяча и создали уйму проблем голкиперу «Интера» Андре Онане.

Он спасал свою команду не менее десяти раз - и после матча выяснилось, что за все время выступлений «Интера» в Лиге чемпионов, с поправкой на то, что сбор подобной статистики ведется около 20 лет, ни один другой вратарь команды не совершал такое количество «сейвов».

Камерунский вратарь Андре Онана перешел в стан миланского клуба из амстердамского «Аякса».