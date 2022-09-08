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Лига чемпионов

Онана установил рекорд для голкиперов «Интера» в Лиге чемпионов

 
08 Сентября 2022 • 21:44 Комментировать
Интер Милан
0:2
Бавария
окончен

Миланский «Интер» начал свои выступления в очередном розыгрыше Лиги чемпионов с матча с «Баварией», однако из Мюнхена вернулся несолоно хлебавши - очков там заработать не удалось, немцы забили два безответных мяча и создали уйму проблем голкиперу «Интера» Андре Онане.

Он спасал свою команду не менее десяти раз - и после матча выяснилось, что за все время выступлений «Интера» в Лиге чемпионов, с поправкой на то, что сбор подобной статистики ведется около 20 лет, ни один другой вратарь команды не совершал такое количество «сейвов».

Камерунский вратарь Андре Онана перешел в стан миланского клуба из амстердамского «Аякса».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бавария Андре Онана
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