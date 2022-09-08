Д’Амброзио прокомментировал неудачный старт «Интера» в ЛЧ

Защитник «Интера» Данило Д’Амброзио, отметившийся автоголом во вчерашнем матче с мюнхенской «Баварией» (0:2) в Лиге чемпионов, высказался о неудачном старте своей команды в еврокубке.

«Мы понимали, что нам предстоит тяжелый матч с очень сильным соперником. «Интер» старался доставить им проблемы, мы шли в атаку. Однако стоит дать «Баварии» хоть полушанс, и она им воспользуется. Нам нужно больше работать, чем мы и займемся в дальнейшем», - передает слова итальянского игрока пресс-служба УЕФА.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов «нерадзурри» на выезде встретятся с чешской «Викторией».