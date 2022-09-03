Маттеус спрогнозировал для «Интера» выступления в Лиге чемпионов

Бывший футболист миланского «Интера» Лотар Маттеус поделился своим прогнозом по поводу будущих выступлений миланского клуба в групповом раунде Лиги чемпионов. В соперники «Интеру» выпал другой бывший клуб Маттеуса, «Бавария», а заодно каталонская «Барселона» и чешская «Виктория».

- Не думаю, что можно будет сражаться с «Баварией», она слишком сильна, это машина. Может, у нее есть лишь одна слабость - она обороняется высоко, ее можно атаковать на скорости, нужны такие, как Лукаку и Леау. Думаю, что «Интер» будет сражаться за второе место с «Барселоной», - цитирует Маттеуса La Gazzetta Dello Sport.