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Лига чемпионов

Маттеус спрогнозировал для «Интера» выступления в Лиге чемпионов

 
03 Сентября 2022 • 00:43 Комментировать
Интер Милан
...
Бавария
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07.09 22:00

Бывший футболист миланского «Интера» Лотар Маттеус поделился своим прогнозом по поводу будущих выступлений миланского клуба в групповом раунде Лиги чемпионов. В соперники «Интеру» выпал другой бывший клуб Маттеуса, «Бавария», а заодно каталонская «Барселона» и чешская «Виктория».

- Не думаю, что можно будет сражаться с «Баварией», она слишком сильна, это машина. Может, у нее есть лишь одна слабость - она обороняется высоко, ее можно атаковать на скорости, нужны такие, как Лукаку и Леау. Думаю, что «Интер» будет сражаться за второе место с «Барселоной», - цитирует Маттеуса La Gazzetta Dello Sport.

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Интер Милан Лотар Маттеус
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ИНТЕР МИЛАН БАВАРИЯ
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