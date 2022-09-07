«Бавария» и «Интер» объявили стартовые составы

Мюнхенская «Бавария» начнет свои выступления в очередном розыгрыше Лиги чемпионов с попытки отыграться у миланского «Интера» за поражение в финале 2010 года, когда итальянцы в последний раз стали победителями турнира.

Накануне матча обе команды объявили свои стартовые составы.

«Бавария»: Нойер, де Лигт, Павар, Киммих, Сане, Коман, Мане, Забитцер, Дэвис, Эрнандес, Мюллер.

«Интер»: Онана, Д'Амброзио, Шкриньяр, Бастони, Думфриз, Мхитарян, Брозович, Чалханоглу, Госенс, Лаутаро, Джеко.

Следить за событиями матча между «Баварией» и «Интером» можно будет по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.