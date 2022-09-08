Симоне Индзаги: «Проиграли одной из сильнейших команд в Европе»

Миланский «Интер» начал свои выступления в очередном розыгрыше Лиги чемпионов с поражения в Мюнхене, подопечные Симоне Индзаги пропустили два мяча от «Баварии». Наставник «Интера» не удивлен результатом - по его словам, «Интеру» пришлось иметь дело с одним из самых сильных клубов Европы.

- В первые двадцать минут соперник задавил нас, это одна из самых сильных команд Европы. Было много единоборств. У нас тоже были возможности для взятия ворот, особенно после того, как мы пропустили первый гол, но, к сожалению, каждый раз возникали проблемы с последним пасом, - цитирует наставника «Интера» официальный сайт УЕФА.