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Лига чемпионов

Симоне Индзаги: «Проиграли одной из сильнейших команд в Европе»

 
08 Сентября 2022 • 03:25 Комментировать
Интер Милан
0:2
Бавария
окончен

Миланский «Интер» начал свои выступления в очередном розыгрыше Лиги чемпионов с поражения в Мюнхене, подопечные Симоне Индзаги пропустили два мяча от «Баварии». Наставник «Интера» не удивлен результатом - по его словам, «Интеру» пришлось иметь дело с одним из самых сильных клубов Европы.

- В первые двадцать минут соперник задавил нас, это одна из самых сильных команд Европы. Было много единоборств. У нас тоже были возможности для взятия ворот, особенно после того, как мы пропустили первый гол, но, к сожалению, каждый раз возникали проблемы с последним пасом, - цитирует наставника «Интера» официальный сайт УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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окончен Тоттенхэм 2:0 Марсель 1.50 4.50 6.40
окончен Атлетико М 2:1 Порту 2.20 3.75 2.75
окончен Интер Милан 0:2 Бавария 2.70 4.00 2.17
окончен Наполи 4:1 Ливерпуль 5.40 5.10 1.43
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