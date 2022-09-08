Назван лучший игрок матча «Интер» - «Бавария»

В одном из центральных матчей первого тура группового этапа Лиги чемпионом миланский «Интер» у себя дома принимал мюнхенскую «Баварию». Подопечные Симоне Индзаги потерпели поражение со счетом 0:2.

Лучшим футболистом прошедшей встречи был признан атакующий полузащитник гостей Лерой Сане, отметившийся забитым мячом в первой половине встречи. Финальный результат установил защитник «нерадзурри» Данило Д’Амброзио, срезавший мяч в свои ворота во втором тайме.

В рамках второго тура группового этапа еврокубка «Бавария» на «Альянц Арене» примет каталонскую «Барселону», а миланский клуб отправится в гости к чешской «Виктории».