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Лига чемпионов

Назван лучший игрок матча «Интер» - «Бавария»

 
08 Сентября 2022 • 06:47 Комментировать
Интер Милан
0:2
Бавария
окончен

В одном из центральных матчей первого тура группового этапа Лиги чемпионом миланский «Интер» у себя дома принимал мюнхенскую «Баварию». Подопечные Симоне Индзаги потерпели поражение со счетом 0:2.

Лучшим футболистом прошедшей встречи был признан атакующий полузащитник гостей Лерой Сане, отметившийся забитым мячом в первой половине встречи. Финальный результат установил защитник «нерадзурри» Данило Д’Амброзио, срезавший мяч в свои ворота во втором тайме.

В рамках второго тура группового этапа еврокубка «Бавария» на «Альянц Арене» примет каталонскую «Барселону», а миланский клуб отправится в гости к чешской «Виктории».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бавария Лерой Сане
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