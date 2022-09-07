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Чемпионат Германии. Бундеслига

Эрнандес – о матче с «Интером»: «Мы долго ждали эту игру»

 
07 Сентября 2022 • 10:05 Комментировать
Интер Милан
...
Бавария
1 2.70 X 4.00 2 2.17
Через 10 ч. 24 мин.

Защитник мюнхенской «Баварии» Люка Эрнандес поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против миланского «Интера».

«Мы долго ждали эту игру. Мы полностью готовы и с нетерпением ждём возможности снова сыграть в Лиге чемпионов. Атмосфера действительно очень хорошая. Мы тренировались с большой энергией и агрессией. Мы хотим показать хороший футбол и победить», – цитирует Эрнандеса официальный сайт «Баварии».

Напомним, что матч между «Интером» и «Баварией» стартует сегодня в 22:00 по московскому времени на стадионе «Джузеппе Меацца». В последний раз эти клубы встречались в официальном поединке в 2011 году на стадии 1/8 финала. Тогда по сумме двух матчей в следующий раунд прошёл «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бавария Люка Эрнандес
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ИНТЕР МИЛАН БАВАРИЯ
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