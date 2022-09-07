Эрнандес – о матче с «Интером»: «Мы долго ждали эту игру»

Защитник мюнхенской «Баварии» Люка Эрнандес поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против миланского «Интера».

«Мы долго ждали эту игру. Мы полностью готовы и с нетерпением ждём возможности снова сыграть в Лиге чемпионов. Атмосфера действительно очень хорошая. Мы тренировались с большой энергией и агрессией. Мы хотим показать хороший футбол и победить», – цитирует Эрнандеса официальный сайт «Баварии».

Напомним, что матч между «Интером» и «Баварией» стартует сегодня в 22:00 по московскому времени на стадионе «Джузеппе Меацца». В последний раз эти клубы встречались в официальном поединке в 2011 году на стадии 1/8 финала. Тогда по сумме двух матчей в следующий раунд прошёл «Интер».