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Нагельсманн назвал игрока «Баварии», который может сыграть решающую роль в матче с «Интером»

 
07 Сентября 2022 • 07:31 Комментировать
Интер Милан
...
Бавария
1 2.70 X 4.00 2 2.17
Через 13 ч. 28 мин.

Наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн пообщался с журналистами в преддверии поединка против миланского «Интера» в первом туре группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«Мы сыграем против достаточно опытного соперника. У них прекрасный тренер и много хороших футболистов. Думаю, они постараются не давать нам много свободного пространства.

Жду большой отдачи от Садио Мане, он может как забить, так и отдать голевой пас. Его нельзя назвать лидером, но у него отличный характер, поэтому он может повести команду вперед», - цитирует тренера Get German Football News.

Матч состоится в Милане и начнется в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бавария Садио Мане Юлиан Нагельсманн
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ИНТЕР МИЛАН БАВАРИЯ
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