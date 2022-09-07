Нагельсманн назвал игрока «Баварии», который может сыграть решающую роль в матче с «Интером»

Наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн пообщался с журналистами в преддверии поединка против миланского «Интера» в первом туре группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«Мы сыграем против достаточно опытного соперника. У них прекрасный тренер и много хороших футболистов. Думаю, они постараются не давать нам много свободного пространства.

Жду большой отдачи от Садио Мане, он может как забить, так и отдать голевой пас. Его нельзя назвать лидером, но у него отличный характер, поэтому он может повести команду вперед», - цитирует тренера Get German Football News.

Матч состоится в Милане и начнется в 22:00 по московскому времени.