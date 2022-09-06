Чалханоглу – о матче с «Баварией»: «Интер» доминировал, играя против «Реала» и «Ливерпуля»

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу заявил о готовности своей команды навязать серьёзную борьбу «Баварии».

«Я неоднократно играл против «Баварии», поэтому хорошо знаком с этой командой. Они любят доминировать, навязывать свой футбол, играют очень интенсивно. Они способны в один миг переворачивать ход матчей, и мы должны быть сосредоточены.

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов мы доминировали в матчах с «Реалом» и «Ливерпулем», но наши ошибки повлияли на результат. Мы проанализировали свои слабости, теперь мы должны быть более собранными», – отметил на пресс-конференции турецкий футболист.