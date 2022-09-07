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Лига чемпионов

Нагельсманн: «Бавария» всегда должна считаться фаворитом Лиги чемпионов»

 
07 Сентября 2022 • 09:29 Комментировать
Интер Милан
...
Бавария
1 2.70 X 4.00 2 2.17
Через 11 ч. 58 мин.

Рулевой мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн пообщался с журналистами в преддверии поединка против миланского «Интера» в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Наш клуб всегда должен считаться фаворитом Лиги чемпионов. Но еще есть несколько других претендентов. В конце концов, нужно меньше говорить об этом, а больше делать», - передает слова немецкого специалиста клубная пресс-служба.

Поединок между «Интером» и «Баварией» состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане сегодня, 7 сентября. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн
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ИНТЕР МИЛАН БАВАРИЯ
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