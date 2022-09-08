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Лига чемпионов

Де Лихт рассказал, в чём сила «Баварии»

 
08 Сентября 2022 • 07:49 Комментировать
Интер Милан
0:2
Бавария
окончен

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Маттайс де Лихт дал интервью после гостевой победы над миланским «Интером» (2:0) в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Всегда приятно выигрывать в Милане. Стартовая встреча всегда очень важна. У «Баварии» отличная команда, главная сила которой в интенсивности. Если мы снижаем ее уровень, то начинаем страдать от этого. Поэтому нам нужно поддерживать высокую интенсивность на протяжении всего матча», - передает слова голландца пресс-служба УЕФА.

В следующем туре «Бавария» на домашнем стадионе «Альянц Арена» встретится с каталонской «Барселоной».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Маттайс де Лихт
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