Мостовой рассказал, как завершится матч «Интер» - «Бавария»

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче между миланским «Интером» и мюнхенской «Баварией» в стартовом туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Рискну поставить на мирный исход - соперники имеют проблемы, при этом ничья вполне устроит противников в первом поединке группового раунда. Моя ставка - ничья», - приводит слова эксперта Vseprosport.ru.

«Интер» примет гостей из Мюнхена на своем домашнем стадионе «Джузеппе Меацца» в среду, 7 сентября. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.