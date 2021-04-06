​Варан не сыграет с «Ливерпулем» и «Барселоной» - у игрока коронавирус

«Реал» сообщил о выявлении коронавирусной инфекции у защитника команды Рафаэля Варана. Француз сдал положительный тест на COVID-19 во вторник утром, говорится на официальном сайте «сливочных».

Таким образом, Варан точно пропустит ближайшие матчи «Реала» против «Ливерпуля» (Лига чемпионов) и «Барселоны» (чемпионат Испании).

Всего в нынешнем сезоне Рафаэль Варан принял участие в 36 матчах «Реала» во всех соревнованиях. Французский защитник отметился двумя результативными ударами.

«Реал» сыграет против «Ливерпуля» уже сегодня, шестого апреля. Не пропустите трансляцию игры в текстовом формате.