​Варан не сыграет с «Ливерпулем» и «Барселоной» - у игрока коронавирус

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06 Апреля 2021, 14:39,
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«Реал» сообщил о выявлении коронавирусной инфекции у защитника команды Рафаэля Варана. Француз сдал положительный тест на COVID-19 во вторник утром, говорится на официальном сайте «сливочных».
Таким образом, Варан точно пропустит ближайшие матчи «Реала» против «Ливерпуля» (Лига чемпионов) и «Барселоны» (чемпионат Испании).
Всего в нынешнем сезоне Рафаэль Варан принял участие в 36 матчах «Реала» во всех соревнованиях. Французский защитник отметился двумя результативными ударами.
«Реал» сыграет против «Ливерпуля» уже сегодня, шестого апреля. Не пропустите трансляцию игры в текстовом формате.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Рафаэль Варан