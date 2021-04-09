​Винисиус признан игроком недели в Лиге чемпионов

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор был признан лучшим игроком этой недели в Лиге чемпионов. В первом матче 1/4 финала против «Ливерпуля» бразилец отметился дублем. «Сливочные» победили на своём поле с результатом 3:1.

Ответная игра между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдёт на «Энфилде» в следующую среду, четырнадцатого апреля. Победитель в полуфинале сыграет с «Челси» или «Порту».

Всего в нынешнем сезоне Винисиус Жуниор провёл за «Реал» тридцать семь матчей во всех турнирах. На счету бразильского нападающего шесть забитых голов и шесть результативных передач на партнёров по команде.