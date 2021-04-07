Клопп: «Мы допустили ошибки, за которые нас наказали»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от мадридского «Реала» (1:3) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Если вы хотите выйти в полуфинал, то должны заслужить это право. Сегодня мы не продемонстрировали этого желания, особенно в первом тайме. Мы просто не играли в достаточно хороший футбол, который мог бы доставить проблем «Реалу». Мы допустили ошибки, за которые нас наказали. Хорошо, что нам удалось забить гол, который может послужить спасательным кругом», - цитирует Клоппа BT Sport.

Ответный матч между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом» состоится в среду, четырнадцатого апреля.