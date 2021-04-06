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«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»

06 Апреля 2021, 23:53,

В первом четвертьфинале Лиги чемпионов сошлись «Реал» Мадрид и «Ливерпуль».

Протокол игры  
Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль
(1:0) Винисиус Жуниор 27'    
(2:0) Асенсио Марко 36'    
    51' Салах Мохамед (2:1)
(3:1) Винисиус Жуниор 65'    
Куртуа Тибо Васкес Лукас   49' Милитао Эдер Начо Игнасио Менди Ферлан Кроос Тони Каземиро Карлос Модрич Лука Асенсио Марко   70' (Вальверде Федерико (   70') Бензема Карим Винисиус Жуниор   85' (Родриго (   85')
Запасные: Альтубе Диего Одриосола Альваро Диас Мариано Марсело Виера Лунин Андрей Аррибас Серхио Иско Аларкон Чуст Виктор
Алиссон Бекер Александер-Арнольд Трент   83' Филлипс Натаниэль Кабак Озан   81' (Фирмино Роберто (   81') Робертсон Эндрю Кейта Наби   42' (Алькантара Тьяго (   42'   56') Фабиньо Энрике Вейналдум Джорджиньо Салах Мохамед Жота Диогу   81' (Шакири Джердан (   81') Мане Садио   39'
Запасные: Окслейд-Чемберлен Алекс Милнер Джеймс Уильямс Рис III Джонс Кёртис Цимикас Костас Кейн Джек Адриан Сан-Мигель Harvey Davies Дэвис Бен II
06 апреля. Стадион "Альфредо ди Стефано" (Мадрид).

 

Почти три года не виделись «Реал» и «Ливерпуль». Последняя их встреча закончилась исторически. Серхио Рамос сломал Салаха и стал самым ненавидимым персонажем в Ливерпуле. Но цели своей капитан «сливочных» достиг. «Реал» с Зиданом в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов, установив практически недосягаемое достижение. Теперь мадридцы и «ливерпульцы» выясняют отношения на стадии четвертьфинала.

Сейчас ни «Реал», ни «Ливерпуль» не являются главным фаворитом розыгрыша Лиги чемпионов, но их битва – одно из самых ярких событий турнира. В первом матче «сливочным» не смог помочь тот самый Серхио Рамос, давно и «безнадёжно» травмирован Эден Азар. «Ливерпуль» тоже уже привык играть без ван Дайка, Матипа и Гомеса, добавляет хлопот Клоппу отсутствие капитана – Джордана Хендерсона.

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Статусный матч начался очень осторожно. «Реал» и «Ливерпуль» минимизировали риски, атаковали с оглядкой на свои ворота, первым делом думали, как бы не пропустить. И если мадридцы ещё накатывали на ворота Алиссона (Бензема и Винисиус активно перемещались), то «Ливерпуль» совсем не хотел атаковать. Очень вальяжно, все передачи назад. По 20 минутам сложилось ощущение, что обе команды сразу согласны на 0:0. А англичане вообще целенапраленно на нули играют.

Засыпали зрители, как вдруг исключительной красоты пас Тони Крооса со своей половины поля вывел Винисиуса на рандеву с Алиссоном. Жуниор плечом себе мяч подработал и пробил голкипера – 1:0. Давно бразилец не завершал так уверенно, видимо, не мог просто загубить такой шикарный пас. «Ливерпуль» после гола совсем не изменил стиль игры. Или не мог изменить. А «Реал» забил второй.

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Очередной заброс Тони Крооса привёл к ошибке Трента. Защитник головой скинул мяч точно на Асенсио, а Марко перебросил Алиссона, потом уже отправив мяч в пустой створ – 2:0. Скверно смотрелся «Ливерпуль», но доказал свой класс на старте второго тайма. Диогу Жота приблизился к штрафной площади, через серию рикошетов протолкнул мяч на Салаха, а Мохамед метров с восьми пробил Тибо Куртуа – 2:1. Одной атакой англичане в игру вернулись.

Но невероятные проблемы «Ливерпуля» в обороне не позволили по-настоящему зародится интриге. Из ничего «Реал» создавал голевые атаки. Бензема зацепил мяч на лицевой линии, отдал Модричу, а Лука прострелил на Винисиуса. Бразильцу не помешали пробить в угол из центра штрафной площади – 3:1. Повторён счёт финала 2018 года.

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Одной голевой атакой «Ливерпуль» не может оправдаться за столь блеклый матч. Команда Зидана будто с середняком Примеры играла, уверенно и без особых усилий разобрав соперника. С такой игрой «красным» в полуфинале Лиги чемпионов делать нечего. Тем более, что «Реал» такой «Ливерпуль» может обыграть и на «Энфилде».

Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Реал Мадрид, Ливерпуль
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Комментарии (15)
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0
Champions of the world
07 Апреля 2021, 00:33

Результат закономерен, как бы это неприятно не звучало. Реал был сильнее, особенно в первом тайме, когда и создал себе уверенный задел. Во втором тайме Ливерпуль немного выровнял игру, даже забил важный гостевой гол, подарив надежду своим болельщикам. Благодаря этому забитому мячу, интрига сохраняется перед ответным матчем. Клоппу и его подопечным нужно основательно поработать над улучшением игры, чтобы побеждать в ответке и проходить в полуфинал. Впрочем, Ливерпуль способен на камбэки, как мы все знаем, так что вся борьба еще впереди.

0
Alex1972
07 Апреля 2021, 00:31

Зря Беккер усы отрастил.... Надо было хвостяру попробовать.... Хе-хе....

1
CELTIC FROST
07 Апреля 2021, 00:12

А Черданцев, как всегда, несет ахинею и часто вообще не обращает внимание на поле, пилит о чем-то о своем. Слушать такое тошно. Хотя уже и привычно.

0
Champions of the world
07 Апреля 2021, 00:27

Я слушал Черданцева первые 5-10 минут, потом выключил звук, включил The Beatles и под музыку уважаемой мной ливерпульской четверки поддерживал мерсисайдцев. Это намного лучше, чем слушать выступления многих комментаторов.

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0
Николаев Алексей
07 Апреля 2021, 00:08

вонючий клоп раздавлен!

0
CELTIC FROST
07 Апреля 2021, 00:05

Разочарован и огорчен( даже не счетом, в свое время против Барсы он был вообще 0:3. Но игра игре рознь. Действительно плохо смотрелись гости 80% времени,слово с атеросклерозом вышли. Где знаменитый гегенпрессинг? Где подкаты? Полузащита... Тьяго - ни о чем, увы, в новой команде. Про оборону - нет слов. Я понимаю, конечно, что и у Реала проблемы. Но эти Кабак и Филлипс- уровень нынешнего Шальке и Суонси. Даже до резервистов Реала им далеко. Трент сильно сдал. Команда не бежит и играла, словно, на тренировке. (( Это в каком же состоянии сейчас Арсенал, если его и такой Ливерпуль деклассировал. Остается надеяться только на камбэк, как на чудо. И верить в команду, в Клоппа, в мотивацию, несмотря ни на что. По сути, ЛЧ- последний шанс Ливерпуля спасти сезон. Явный фаворит сейчас Реал. Но надежда умирает последней. Посмотрим.

2
Артур Измаилов
07 Апреля 2021, 00:03

С победой Реала тебя Милка !

3
Underdog
07 Апреля 2021, 00:02

Неожиданно Реал сыграл так мощно.
А Ливерпуль не узнать. Не знали,что с мячом делать,пас на несколько метров не могли сделать,обрезы,после приема мяча тот отскакивал....
Показателен был отрезок в районе 80-ой минуты. Реал долго контролировал мяч,а игроки Ливерпуля бегали за ним как Борух за своими обманутыми клиентами. И когда получилось отобрать мяч-тут же неточная передача. И всё по новой

1
Champions of the world
07 Апреля 2021, 00:35

Ты уже проснулся, хлопец?) Или родители все же накануне школы допустили тебя к просмотру футбола в это не самое для тебя детское время?) Мои бурные аплодисменты,однако...

1
redwhite1959
07 Апреля 2021, 00:00

В этой паре ещё ничего не ясно! Англичане на своём поле обязательно дадут бой! В первом тайме - даже при счёте 0-1 - казалось, что гостей всё устраивает, но после 0-2 сразу вышел Алькантара для усиления игры впереди. Гостям удалось забить на чужом поле, и этот фактор может сыграть решающую роль в ответном матче.

1
ARTUR
07 Апреля 2021, 00:00

разобрали ливерпуль , по делу и большому желанию Вини )) боялся второго тайма , зная умение Клопа вносить корективы и сразу же это вылилось в гол , но Вини сделал приемлимую разницу , теперь нужно грамотно отыграть на энфилде )) спасибо за игру !!!! всех с победой !!!! ушастого нужно брать по любому , и если с такой игрой выйдут против Барсы , то можно и про чемпионство думать !!

0
CELTIC FROST
07 Апреля 2021, 00:10

Так ты за кого в классико будешь болеть? В ла лиге сейчас интересная ситуация. Каждый из трех клубов держит чемпионство в своих руках. Чуть больше по-прежнему шансов у атлетов. Но я уверен, что они еще снова оступятся. И если, например, Реал выиграет все свои матчи, то станет чемпионом. А уж Барселона если свое выиграет - тем более. Любопытно // По нынешнему матчу огорчила странная апатия и элементарные ошибки гостей. Эх((

2
gresnik
06 Апреля 2021, 23:58

75 на 25 % в пользу Реал Мадрида и то благодаря 1 голу в гостях для Ливера....а так на всех фронтах были лучше....да и 1 гол не дает сильно расслабиться и недооценить сопа..+ трибуны пустые + травмы и оборона не основная...короче я бы даже сказал есть хороший шансы не полуфинал,а на Финал ЛЧ...Вини конечно дал и Ассенсио считай в дураках оставил букера алиску...))) HALA MADRID!!

1
pol-black
06 Апреля 2021, 23:55

шансы в ответке ещё есть. при условии какого-то очередного чуда.

3
Артур Измаилов
06 Апреля 2021, 23:54

Наверно лучший матч Реала в этом сезоне. Винисиус сегодня всех удивил. Герой матча. В первом тайме просто возили красных, как какой то эйбар. А Ливерпуль тоже удивил, только в худшую сторону. Ожидал от красных большего. Но с таким настроем и игрой и на Энфилде от них ожидать мало что можно, так как у себя они лишены одного главного фактора- Энфилд пустой! Тоесть без своих поющих болел.
В первом тайме и в начале второго Реал вовсе мог разгромить, еслиб не транжирили столько моментов. А в целом молодцы и Зидан тоже, игрой доволен, результатом тоже.

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