«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»

В первом четвертьфинале Лиги чемпионов сошлись «Реал» Мадрид и «Ливерпуль».

Почти три года не виделись «Реал» и «Ливерпуль». Последняя их встреча закончилась исторически. Серхио Рамос сломал Салаха и стал самым ненавидимым персонажем в Ливерпуле. Но цели своей капитан «сливочных» достиг. «Реал» с Зиданом в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов, установив практически недосягаемое достижение. Теперь мадридцы и «ливерпульцы» выясняют отношения на стадии четвертьфинала.

Сейчас ни «Реал», ни «Ливерпуль» не являются главным фаворитом розыгрыша Лиги чемпионов, но их битва – одно из самых ярких событий турнира. В первом матче «сливочным» не смог помочь тот самый Серхио Рамос, давно и «безнадёжно» травмирован Эден Азар. «Ливерпуль» тоже уже привык играть без ван Дайка, Матипа и Гомеса, добавляет хлопот Клоппу отсутствие капитана – Джордана Хендерсона.

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Статусный матч начался очень осторожно. «Реал» и «Ливерпуль» минимизировали риски, атаковали с оглядкой на свои ворота, первым делом думали, как бы не пропустить. И если мадридцы ещё накатывали на ворота Алиссона (Бензема и Винисиус активно перемещались), то «Ливерпуль» совсем не хотел атаковать. Очень вальяжно, все передачи назад. По 20 минутам сложилось ощущение, что обе команды сразу согласны на 0:0. А англичане вообще целенапраленно на нули играют.

Засыпали зрители, как вдруг исключительной красоты пас Тони Крооса со своей половины поля вывел Винисиуса на рандеву с Алиссоном. Жуниор плечом себе мяч подработал и пробил голкипера – 1:0. Давно бразилец не завершал так уверенно, видимо, не мог просто загубить такой шикарный пас. «Ливерпуль» после гола совсем не изменил стиль игры. Или не мог изменить. А «Реал» забил второй.

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Очередной заброс Тони Крооса привёл к ошибке Трента. Защитник головой скинул мяч точно на Асенсио, а Марко перебросил Алиссона, потом уже отправив мяч в пустой створ – 2:0. Скверно смотрелся «Ливерпуль», но доказал свой класс на старте второго тайма. Диогу Жота приблизился к штрафной площади, через серию рикошетов протолкнул мяч на Салаха, а Мохамед метров с восьми пробил Тибо Куртуа – 2:1. Одной атакой англичане в игру вернулись.

Но невероятные проблемы «Ливерпуля» в обороне не позволили по-настоящему зародится интриге. Из ничего «Реал» создавал голевые атаки. Бензема зацепил мяч на лицевой линии, отдал Модричу, а Лука прострелил на Винисиуса. Бразильцу не помешали пробить в угол из центра штрафной площади – 3:1. Повторён счёт финала 2018 года.

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Одной голевой атакой «Ливерпуль» не может оправдаться за столь блеклый матч. Команда Зидана будто с середняком Примеры играла, уверенно и без особых усилий разобрав соперника. С такой игрой «красным» в полуфинале Лиги чемпионов делать нечего. Тем более, что «Реал» такой «Ливерпуль» может обыграть и на «Энфилде».