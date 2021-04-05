Жота: «Мы должны показать лучшую игру, чтобы обыграть «Реал»

|
05 Апреля 2021, 21:25,
|
|
Форвард «Ливерпуля» Диогу Жота пообщался с представителями СМИ перед матчем против мадридского «Реала».
«Нам нужно будет много бегать завтра и бороться. «Реал» - клуб, который выигрывал Лигу чемпионов много раз, они уже привыкли к играм на решающих стадиях. Мы должны показать свою лучшую игру, но это будет непросто», - сказал Жота на предматчевой пресс-конференции.
24-летний португальский нападающий сыграл двадцать два матча за «Ливерпуль» во всех турнирах нынешнего сезона, забил двенадцать голов и отдал одну голевую передачу.
Матч между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится завтра, шестого апреля, в 22:00 по московскому времени.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Реал Мадрид, Ливерпуль, Диогу Жота