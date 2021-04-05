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Жота: «Мы должны показать лучшую игру, чтобы обыграть «Реал»

05 Апреля 2021, 21:25,

Форвард «Ливерпуля» Диогу Жота пообщался с представителями СМИ перед матчем против мадридского «Реала».

«Нам нужно будет много бегать завтра и бороться. «Реал» - клуб, который выигрывал Лигу чемпионов много раз, они уже привыкли к играм на решающих стадиях. Мы должны показать свою лучшую игру, но это будет непросто», - сказал Жота на предматчевой пресс-конференции.

24-летний португальский нападающий сыграл двадцать два матча за «Ливерпуль» во всех турнирах нынешнего сезона, забил двенадцать голов и отдал одну голевую передачу.

Матч между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится завтра, шестого апреля, в 22:00 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Ливерпуль, Диогу Жота
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