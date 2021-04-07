Серхио Рамос отреагировал на победу «Реала» над «Ливерпулем»

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос поделился эмоциями после победы над «Ливерпулем» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Подопечные Зинедина Зидана одолели мерсисайдцев со счетом 3:1.

«Очень зол, что не вышел на поле в этом матче. Однако я горд наблюдать за такой игрой команды. Великий «Реал», - гласит сообщение 35-летнего испанского футболиста в «Твиттере».

Напомним, что Серхио пропустил поединок из-за мышечного повреждения.

Ответный матч состоится в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» 14-го апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.