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​Азар не сыграет с «Ливерпулем»

05 Апреля 2021, 16:27,

«Реал» опубликовал на своей страничке в Twitter список игроков, которые могут сыграть в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Вингер Эден Азар остался вне списка, хотя в субботу Зинедин Зидан говорил о том, что бельгиец имеет шансы восстановиться к указанной игре.

В список вошли следующие исполнители: Куртуа, Лунин, Альтубе – Милитао, Варан, Начо, Марсело, Одриосола, Менди – Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Аррибас – Бензема, Асенсио, Васкес, Винисиус, Мариано, Родриго.

Матч между «Реалом» и «Ливерпулем» пройдёт в Мадриде шестого апреля. Стартовый свисток прозвучит в десять часов вечера по Москве.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Эден Азар
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