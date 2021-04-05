​Азар не сыграет с «Ливерпулем»

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05 Апреля 2021, 16:27,
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«Реал» опубликовал на своей страничке в Twitter список игроков, которые могут сыграть в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Вингер Эден Азар остался вне списка, хотя в субботу Зинедин Зидан говорил о том, что бельгиец имеет шансы восстановиться к указанной игре.
В список вошли следующие исполнители: Куртуа, Лунин, Альтубе – Милитао, Варан, Начо, Марсело, Одриосола, Менди – Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Аррибас – Бензема, Асенсио, Васкес, Винисиус, Мариано, Родриго.
Матч между «Реалом» и «Ливерпулем» пройдёт в Мадриде шестого апреля. Стартовый свисток прозвучит в десять часов вечера по Москве.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Эден Азар