​Азар не сыграет с «Ливерпулем»

«Реал» опубликовал на своей страничке в Twitter список игроков, которые могут сыграть в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Вингер Эден Азар остался вне списка, хотя в субботу Зинедин Зидан говорил о том, что бельгиец имеет шансы восстановиться к указанной игре.

В список вошли следующие исполнители: Куртуа, Лунин, Альтубе – Милитао, Варан, Начо, Марсело, Одриосола, Менди – Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Аррибас – Бензема, Асенсио, Васкес, Винисиус, Мариано, Родриго.

Матч между «Реалом» и «Ливерпулем» пройдёт в Мадриде шестого апреля. Стартовый свисток прозвучит в десять часов вечера по Москве.