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Начо: «Чувствую себя важной частью команды, такого не было давно»

05 Апреля 2021, 20:58,

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес пообщался с представителями СМИ перед матчем против «Ливерпуля» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Сейчас мы находимся в отличной форме, вся команда пребывает в хорошем настроении. Расстановка на матч с «Ливерпулем»? Это не имеет никакого значения, мы можем играть хорошо и в четыре защитника, и в пять. Главная цель – добиться хорошего результата перед ответным матчем.

Индивидуальная форма? Я показываю свой лучший футбол в этом сезоне. Я счастлив и чувствую себя важной частью команды, такого не было давно. Надеюсь, что буду продолжать в том же духе», - цитирует Начо пресс-служба УЕФА.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Ливерпуль, Начо Фернандес
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