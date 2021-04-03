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​Зидан допустил участие Азара в матче с «Ливерпулем»

03 Апреля 2021, 23:25,

Вингер Эден Азар имеет шансы сыграть за «Реал» в ближайшем матче против «Ливерпуля» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Об этом французский тренер сообщил журналистам после субботней победы над «Эйбаром» со счётом 2:0 в чемпионате Испании.

«Надеюсь, что Федерико Вальверде и Эден Азар вернутся к матчу с «Ливерпулем». Посмотрим завтра и послезавтра. Сегодня они не могли сыграть, но я надеюсь, что во вторник они смогут быть с нами», - приводит слова Зидана портал Goal.com.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» пройдёт шестого апреля в Испании.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Эден Азар, Федерико Вальверде
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