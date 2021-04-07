Бензема вышел на четвёртое место по матчам за «Реал» в Лиге чемпионов

Французский нападающий Карим Бензема принял участие во вчерашнем поединке 1/4 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем». Встреча завершилась победой «сливочных» со счетом 3:1.

Как информирует Gracenote Live, эта игра стала 108-й в турнире для 33-летнего форварда. По данному показателю Бензема обогнал Роберто Карлоса. Теперь он уступает лишь трем игрокам «Реала» - Серхио Рамосу (128), Раулю (130) и Икеру Касильясу (150).

Бензема защищает цвета «королевского» клуба с 2009-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании Карим провел 25 поединков, отметившись 18 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.