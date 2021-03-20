Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Роберто Карлос: «Салах и близко не подойдёт к Рамосу»

20 Марта 2021, 17:22,

Известный в прошлом футболист «Реала» Роберто Карлос высказался по поводу прошедшей в пятницу жеребьёвки Лиги чемпионов. В четвертьфинале турнира «сливочным» предстоит сразиться с «Ливерпулем».

В 2018 году «Реал» и «Ливерпуль» играли в финале Лиги чемпионов в Киеве. Тогда Серхио Рамос нанёс Мохамеду Салаху травму плеча.

«Салах и близко не подойдёт к Рамосу», - пошутил Роберто Карлос по поводу результатов жеребьёвки. «О том инциденте ещё долго будут говорить», - приводит слова бразильца испанская Marca.

Отметим, что в киевском финале «Реал» одержал победу со счётом 3:1 и завоевал трофей.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Ливерпуль, Серхио Рамос, Мохамед Салах
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (3)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
just a man
20 Марта 2021, 18:59

Мансити играет в один день два матча с разницей 2,5 часа. Сначала с Вулверхэмптоном, а затем с Эвертоном круто!

0
Misha_diablo_football
20 Марта 2021, 18:50

В 2018 у Рамоса стояла задача отключить Салаха (который в свою очередь набрал отличный ход) от игры, и он справился со своей задачей на 100%....

0
Allegro
20 Марта 2021, 17:37

Значит, инцидент все-таки был? А то некоторые из тех, кто сильно за Реал говорят, что типа ничего такого не было. Он сам упал. Очнулся - гипс. И Кариеса Срамос тоже не трогал, что у него в глазах стало двоится, верно? А Карлосу лишь бы потащиться. Вырубил бы его такой Срамос когда-нибудь в решающий момент посмотрел бы я как он посмеялся.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола