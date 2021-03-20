​Роберто Карлос: «Салах и близко не подойдёт к Рамосу»

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20 Марта 2021, 17:22,
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Известный в прошлом футболист «Реала» Роберто Карлос высказался по поводу прошедшей в пятницу жеребьёвки Лиги чемпионов. В четвертьфинале турнира «сливочным» предстоит сразиться с «Ливерпулем».
В 2018 году «Реал» и «Ливерпуль» играли в финале Лиги чемпионов в Киеве. Тогда Серхио Рамос нанёс Мохамеду Салаху травму плеча.
«Салах и близко не подойдёт к Рамосу», - пошутил Роберто Карлос по поводу результатов жеребьёвки. «О том инциденте ещё долго будут говорить», - приводит слова бразильца испанская Marca.
Отметим, что в киевском финале «Реал» одержал победу со счётом 3:1 и завоевал трофей.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Ливерпуль, Серхио Рамос, Мохамед Салах
Мансити играет в один день два матча с разницей 2,5 часа. Сначала с Вулверхэмптоном, а затем с Эвертоном круто!
В 2018 у Рамоса стояла задача отключить Салаха (который в свою очередь набрал отличный ход) от игры, и он справился со своей задачей на 100%....
Значит, инцидент все-таки был? А то некоторые из тех, кто сильно за Реал говорят, что типа ничего такого не было. Он сам упал. Очнулся - гипс. И Кариеса Срамос тоже не трогал, что у него в глазах стало двоится, верно? А Карлосу лишь бы потащиться. Вырубил бы его такой Срамос когда-нибудь в решающий момент посмотрел бы я как он посмеялся.