​Роберто Карлос: «Салах и близко не подойдёт к Рамосу»

Известный в прошлом футболист «Реала» Роберто Карлос высказался по поводу прошедшей в пятницу жеребьёвки Лиги чемпионов. В четвертьфинале турнира «сливочным» предстоит сразиться с «Ливерпулем».

В 2018 году «Реал» и «Ливерпуль» играли в финале Лиги чемпионов в Киеве. Тогда Серхио Рамос нанёс Мохамеду Салаху травму плеча.

«Салах и близко не подойдёт к Рамосу», - пошутил Роберто Карлос по поводу результатов жеребьёвки. «О том инциденте ещё долго будут говорить», - приводит слова бразильца испанская Marca.

Отметим, что в киевском финале «Реал» одержал победу со счётом 3:1 и завоевал трофей.